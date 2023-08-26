Mozambik'te Ensar'us Sunna terör örgütünün sözde lideri öldürüldü

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, basına yaptığı açıklamada, Cabo Delgado bölgesinde faaliyet gösteren Ensar'us Sunna örgütüyle mücadelede son durumu değerlendirdi.

Nyusi, yürütülen operasyonlar sonucunda örgütün sözde lideri olduğu belirtilen Ömer'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ömer ile beraberindeki bazı örgüt üyelerinin de öldürüldüğünü kaydeden Nyusi, terörle mücadeleye devam edecekleri mesajını verdi.

Saldırılar 2017'den bu yana devam ediyor

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde terör örgütü Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 4 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle yüzbinlerce kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede, örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor. Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.