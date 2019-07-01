Anayasa Konseyi Başkanı Mamado Batiya, düzenlediği basın toplantısında, "Eski Savunma Bakanı Gazvani, 22 Haziran'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 52'sini alarak seçimi kazandı" dedi.

2 Ağustos'ta görevi devralacak

Muhalefet adaylarının cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptığı itirazların konsey tarafından reddedildiğini belirten Batiya, Gazvani'nin selefi Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Abdulaziz'in görev süresinin sona ereceği 2 Ağustos'ta cumhurbaşkanlığı görevini resmen devralacağını ifade etti.

Batiya, resmi sonuçlara göre diğer adaylardan insan hakları aktivisti Beyram Vild ed-Dah Abid'in yüzde 18, Sidi Muhammed Vild Bubekir'in ise yüzde 17,87 oy aldığını açıkladı.

Muhammed Vild el-Gazvani, 22 Haziran'da yapılan seçimleri kazandığını açıklamış, resmi olmayan ilk sonuçlara itiraz eden muhalifler ise 23-24 Haziran'da çeşitli bölgelerde protesto gösterileri düzenlemişti.

Kaynak: AA