Gazvani, başkent Novakşot'ta düzenlenen 49. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın açılışında konuştu.

"İslam ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için mümkün olan her türlü çabanın sarf edilmesini istiyoruz." diyen Gazvani, "Dünyanın çevresel, ekonomik ve güvenlikle ilgili krizlerden geçtiği ve buna karşı koymak için omuz omuza vermenin gerekli olduğu bugünlerde, güvenli, istikrarlı ve ekonomik açıdan bütünleşmiş bir İslam dünyasına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Filistin meselesine ve yaşanan son gelişmelere de değinen Gazvani, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini kaydetti. Gazvani, Filistin'e Birleşmiş Milletlerde (BM) tam üyelik statüsü verilmesi çağrısında bulundu.

İslam karşıtlığımeselesine ilişkin ise Gazvani, "Dinimizi karalama çalışmalarına kararlılıkla ve net bir şekilde karşı koymamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Gazvani, BM Genel Kurulunun, her yıl 15 Mart'ı Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü olarak kabul etme kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Güvenlik ve istikrarın kilidi: Ilımlılık ve itidal" sloganıyla düzenlenen ve iki gün sürmesi planlanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 49. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, bugün Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta başlamıştı.