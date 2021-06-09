Ülkede 3 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2 milyon 150 binden fazla seçmen, ülke genelindeki sandık merkezlerinde oy kullanıyor.

Yerel saatle 07.00 itibarıyla oy verilmeye başlanan seçimlerde iktidardaki Moğol Halk Partisi'nin başkanı ve ülkenin eski Başbakanı Ukhnaagiin Khurelsukh, muhalefetteki Demokrat Parti'nin eski başkanı Sodnomzunduin Erdene ve eski milletvekili Dangaasurengiin Enkhbat yarışıyor.

Oy kullanma işlemi yerel saatle 22.00’ye kadar devam edecek.

Moğolistan anayasasında yapılan değişikliklerden sonra ilk kez yapılan seçimleri kazanan devlet başkanı, yeniden seçilme hakkı olmaksızın 6 yıl bu görevde kalabilecek.