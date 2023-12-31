Mısırlı medya şirketi "Cuma'nın Gazze'deki Maceraları" animasyonu hazırladı

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, 14 Kasım 2023 tarihinde sosyal medyada Hamas’ın Gazze’deki Rantisi Hastanesi’nin bodrumunda rehineler tuttuğuna dair kanıtlar bulunduğunu iddia ettiği görüntüler paylaştı.

Hagari, hastane bodrumunun duvarına yapıştırılmış ve el yazısıyla kaleme alınan Arapça çizelge için “Bu listenin başında Arapça ‘İsrail’e karşı 7 Ekim’de başlayan bir operasyondayız’ yazıyor. Bu her teröristin kendi ismini yazdığı bir gardiyan listesi. Her teröristin de buradaki insanları gözetlemek için kendi vardiyası var” ifadesini kullandı.

Ancak duvardaki çizelgede, “Aksa Tufanı Operasyonu 07/10/2023” başlığının yer aldığı ve içinde şahıs isimlerinin değil, yalnızca gün isimlerinin bulunduğu basit bir Arapça takvim olduğu videoyu izleyenler tarafından anlaşıldı. İsrail askerleri kısa süre içerisinde sosyal medyada dalga konusu olmuştu.

İsrail ordusunun eğitimsizliğiyle alay eden Mısır merkezli Shuounislamiya isimli medya şirketi bir animasyon hazırladı.

"Cuma'nın Gazze'deki Maceraları" ismiyle paylaşılan animasyonda, önce İsrail ordusunun haftanın günleri olan takvimi terörist vardiya değişim çizelgesi sandığı videoyla başlayarak haftanın günleri Kassam askerleri formunda kedilerle karşımıza çıkıyor.