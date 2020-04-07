"Sada al-Balad" televizyonuna konuşan Planlama Bakanı Said, koronavirüs nedeniyle ekonomi ve sağlıkta yaşanan belirsizliğin çeşitli sektörlerde puslu bir hava oluşturduğunu ifade etti.

Said, "Koronavirüsün neden olduğu kriz oldukça derin ve belirsizlikler içeriyor." dedi.

Koronavirüsün ekonomiye olumsuz yöndeki etkilerine işaret eden Said, 2019-2020 mali yılının üçüncü çeyreğindeki kalkınma oranında yüzde 6,5'ten yüzde 4,5'e gerileyen bir seyir beklediklerini belirtti.

Said, turizm ve havacılığın durması nedeniyle ortalama büyümedeki gerilemenin de bu mali yılın son çeyreğinde yüzde 2'ye, en kötü şartlarda ise yüzde 1'e ulaşacağı tahmininde bulundu.

Koronavirüs krizinin dünyadaki yansımalarının çok daha şiddetli olduğunu dile getiren Mısırlı Bakan, "Çünkü çeşitli üretim sektörlerini etkiliyor ve dünyada üretim hareketinin durmasına yol açıyor." ifadesini kullandı.

Mısır'da 85 kişi hayatını kaybetti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in hazırladığı raporda, Mısır'ın turizm sektörünün durması ve ihracat sektörünün de etkilenmesi ihtimalinin genel maliyeye çok keskin bir etki bırakacağı, bunun iyileşmesi ve kriz öncesindeki düzeye dönmesi için ise zamana ihtiyaç duyulacağı kaydedilmişti.

Mısır'da son resmi açıklamalara göre, koronavirüs nedeniyle 85 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 1322'ye ulaşmıştı.