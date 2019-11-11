Dünya
Mısır'da silahlı saldırı: 2 güvenlik görevlisi öldü11 Kasım 2019 Pazartesi 14:28 - Son Güncelleme 11 Kasım 2019 Pazartesi 14:30
Mısır’ın Kalyubiye kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: Reuters ]
Mısır resmi haber ajansı MENA’nın haberine göre, Kalyubiye kentinin Tuh ilçesinde güvenlik görevlilerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 güvenlik görevlisi öldü.
Mısır devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'in haberinde ise silahlı saldırının güvenlik noktasına yapıldığı ve saldırganın henüz yakalanamadığı duyuruldu.
Saldırıdan hemen sonra yerel medyaya yansıyan haberlerde olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.
Kaynak: AA