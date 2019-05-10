Mısır hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Vakıflar Bakanı Muhtar Cuma'nın ilk aşama olarak ülke genelinde yaklaşık 100 derneğe bağlı 516 caminin isminin değiştirilmesi kararını imzaladığı belirtildi.

Camilerin herhangi bir dernek, cemaat ya da gruba bağlı olarak kullanılamayacağı ifade edilen açıklamada, aynı şekilde siyasi ve ideolojik çatışmalara da dahil edilemeyeceği kaydedildi.

Rabiatul Adeviyye Derneği'ne bağlı Rabiatul Adeviyye Camii'nin isminin Rahmet Camii olarak değiştirildiği öğrenildi.

Vakıflar Bakanlığından tartışmalı üçüncü adım

Vakıflar Bakanlığının camilerin isminin değiştirilmesi kararı, son zamanlarda camilerle ilgili tartışma yaratan üçüncü adımı oldu.

Bakanlık daha önce de teravih namazlarında dışarıya hoparlörlerle ses verilmesini yasaklamış, ayrıca namaz aralarında yapılan vaazları da 10 dakikayı geçmeyecek şekilde sınırlandırmıştı.

Kanlı müdahaleye şahit olan Rabiatul Adeviyye Camisi

Mısır güvenlik güçleri, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbeyle görevden alınmasını protesto amacıyla 14 Ağustos 2013'te başkent Kahire'de, bulunduğu semtle aynı ismi taşıyan caminin bulunduğu Rabiatul Adeviyye Meydanı ile Nahda Meydanı'nda toplanan eylemcilerin üzerine ateş açmış, kanlı müdahalede yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlercesi yaralanmıştı.

Darbe karşıtı protestolara şahit olan Rabiatul Adeviyye Camii, kanlı baskının ardından güvenlik güçleri tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

Ordunun yönetime el koymasının akabinde Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) "terör örgütü" ilan edilmesi ve yasaklanmasının ardından 2015'te teşkilata yakınlığıyla bilinen Rabiatul Adeviyye Derneği'nin tüm mal varlığına el konulmasına ve eski müftü Ali Cuma'nın dernek başkanı olarak atanmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA