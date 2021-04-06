Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 00:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'da 51 İhvan üyesi "terör listesine" alındı
[Fotoğraf: AA]
Mısır'da Müslüman Kardeşler (İhvan) üyesi 51 kişi, 5 yıl süreyle "terör listesine" dahil edildi.
Devlet gazetesi el-Ahram'ın haberine göre, Başsavcılık, 26 İhvan üyesinin isimlerinin, 5 yıl boyunca "terör listesine" alınmasına karar verdi.
Haberde, Güney Kahire Ceza Mahkemesi'nin de 25 İhvan üyesinin, 5 yıllığına "terör listesine" alınmasına hükmettiği aktarıldı.
El-Yevm es-Sabi gazetesi, ocak ayında, Mısır'da "terör listesine" alınanların sayısının 6 bin 602'ye ulaştığını ve bunlar arasında İhvan yöneticilerinin de bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.
Etiketler: Mısır
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