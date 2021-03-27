Yerel basında yer alan habere göre, Kahire'nin doğusundaki Süveyş Köprüsü bölgesinde, 10 katlı bir bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Olayda 18 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yıkıldığı sırada binada bulunan kişi sayısına ilişkin henüz bilgi alınamazken, enkaz altındakileri kurtarmak için çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Kahire Valisi Tümgeneral Halid Abdul Al, çöken binanın bitişiğindeki binaların incelenmesi ve ardından enkaz kaldırma çalışmaları yapılması için ekip kurulduğunu açıkladı.