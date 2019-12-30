Bir yıl içerisinde ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 30 binden fazla düzensiz göçmenin de yakalandığı aktarılan açıklamada, göçmenlerin ne zaman yakalandığına ve uyruklarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Mısır Ordusu, Eylül 2015'ten bu ya na Sina Yarımadası’nın kuzeyinde Gazze’nin nefes borusu olarak nitelenen tünelleri yıkmaya başlamıştı.

Hamas’ın Gazze’de kontrolü ele geçirdiği 2007'de, Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerin durdurulması sonrasında sınırda bin 200’den fazla tünel kazılmıştı.

Kaynak: AA