Mısır Dışişleri: Ateşkesin temini için gayret ediyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Kahire'de basın toplantısı düzenledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Her iki ülke de dünyanın önemli eksenini oluşturan bölgemizde güvenlik ve istikrarı öncelemektedir"

Bölgedeki önemli konuları ele aldık. Mısır'ın terörle mücadele konusunda yaptıklarını ifade ettik. Önemli olan bölgede gerilimin düşürülmesi. Bölgede gerilimin arttırılması çabaları olduğunu görmekteyiz. Bu çabaları her zaman kınadık

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