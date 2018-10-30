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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Berlin'de protesto edildi

Almanya Başbakanı Merkel'in Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yaptığı görüşme sırasında bir grup Başbakanlık binasının önünde gösteri yaptı.

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Berlinde protesto edildi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Berlin'de bir grup tarafından protesto edildi.

Demokrasi için Alman-Mısır Derneği (DAUD) tarafından, Sisi’nin Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşme sırasında Başbakanlık binası önünde protesto gösterisi düzenledi.

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin fotoğrafı ile üzerinde "Mısır'da askeri darbeye hayır" ve "Diktatör Sisi’ye karşı" yazılı dövizler taşınan gösteride, Sisi aleyhine sloganlar atıldı.

Gösteride, Mısır’da siyasi olarak cezaevinde haksız tutuklu bulunanları sembolize eden kartondan yapılmış insan maketlerine de yer verildi.

Dernek Başkanı Ali Alawady, yaptığı açıklamada, Sisi’nin Berlin'e ziyaretini protesto ettiklerini belirterek, "Demokratik bir ülkenin lideri olan Bayan Merkel, bir diktatöre nasıl elini verir? Sisi’nin elinde kan var" dedi.

Mısır’da cezaevlerinde bulunanlara işaret eden Alwady, tutukluların çok kötü şartlar altında tutulduğunu, günlerce gün yüzü görmediklerini ifade etti.

Gösteriyle Mısır’daki bu duruma dikkati çekmek istediklerini söyleyen Alwady, Merkel’in Mısır’daki insan hakları ihlallerini görmezden gelmemesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: sisi, mursi, mısır
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