Mikati: Lübnan'ın silahlı çatışma sahasına dönüşmemesi için her türlü çabayı gösteriyoruz

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ile başkent Beyrut’taki hükümet binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Lübnan Başbakanı, "Lübnan'ın silahlı çatışma sahasına dönüşmemesi için her türlü çabayı gösteriyoruz." dedi.

Mikati, ayrıca "İsrail'in yayılmacı emellerine son vermek için ilgili uluslararası kararların uygulanması ve böylece Lübnan'ın istikrarı ve çıkarlarının son derece karmaşık çatışmalara ve bitmeyen savaşlara bağlanmaması" çağrısında bulundu.

Kardinal Parolin de Vatikan'ın Filistin ve İsrail tarafının "silah diline son verebilecek barış önerilerini" kabul etmesini umduğunu söyledi.

Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Tel Aviv'in Filistin halkına yardım ulaştırılması konusunda uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunan Kardinal Parolin, “istisnasız tüm tarafların uluslararası insani hukuka saygı duyması" gerektiğini vurguladı.

Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Parolin, Vatikan'ın sivillerin ve sivil tesislerin askeri operasyonlardan korunması yönündeki çağrısını yineledi.

Başbakan Mikati’den önce Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri ile de görüşen Parolin, Berri’ye Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un en kısa sürede Lübnan'da bir cumhurbaşkanı seçilmesi arzusunu" iletti.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 435 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu ile Hizbullah, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde karşılıklı saldırılarını sürdürüyor.

Bu çatışmalarda şu ana kadar 347 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a sürdürdüğü saldırıların toplam bilançosuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarında 435 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının da 92 bin 228 kişiye ulaştığı kaydedildi.

İsrail fosfor bombasıyla saldırdı

Lübnan resmi ajansının haberine göre, İsrail güçleri, el-Hıyam beldesindeki Matal el-Cebel bölgesini fosfor bombalarıyla hedef aldı. İsrail topçu birlikleri ve savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı vurdu.

İsrail ordusunun, Hasbiya'ya bağlı Şeba Beldesi Vadisi'ne yönelik bombardımanında 3 ev yıkıldı. İsrail topçu birlikleri, Kefr Kila bölgesini de hedef aldı.

Saldırıda yerleşim yerleri hasar gördü.

İsrail savaş uçakları, hafta başında da, El- Hiyam beldesini ve Marcayun ilçesini, yasaklı beyaz fosfor bombasıyla hedef almıştı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Lübnan, İsrail ve bölge yeni bir savaşı kaldıramaz. AB de bundan etkilenecektir. AB, Güney Lübnan'da barış ve istikrarın korunmasında Lübnan Silahlı Kuvvetleri’nin ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü’nü (UNIFIL) desteklemektedir” açıklamasını yapmıştı.