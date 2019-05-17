İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, Japon teknoloji devi Sony, oyun konsolu alanındaki en büyük rakiplerinden Microsoft'un bulut sistemi Azure'yu kullanacak.

İki firma yapay zeka sistemleri ve yarı iletken teknolojileri alanında da iş birliği yapacak.

Sony Üst Yöneticisi Kenichiro Yoshida, konuyla ilgili açıklamasında, "İki şirket bazı alanlarda rekabet ediyor olsa da Microsoft bizim için uzun yıllar boyunca kilit bir iş ortağı oldu." ifadesini kullandı.

Microsoft Üst Yöneticisi Satya Nadella da Sony'nin hem eğlence hem de teknoloji alanında uzun süredir lider olduğunu, taraflar arasındaki iş birliğinin inovasyon tarihine geçeceğini belirtti.

Kaynak: AA