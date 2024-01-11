Miçotakis'ten vize kolaylığı ve F-16 mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Aralık’ta gerçekleştirdiği Atina ziyaretinden sonra en çok konuşulan konuların başında Yunan adalarında uygulanacak vize kolaylığı anlaşması vardı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis vize kolaylığı uygulamasının başlangıcı için tarih verdi.

Yunan lider, Türk turistlere 10 adaya girişte vize kolaylığı sağlayacak uygulamanın, mart ayından itibaren başlayacağını söyledi.

Uygulamanın ilkbahar ve yaz mevsimi boyunca devam edeceğini belirtti.

Bu anlaşmanın sürekli olacağına inandığını ifade etti.

Miçotakis, Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma talebine ilişkin soruyu cevaplayan Yunan lider,,

"Ne bunu engellemeye çalışırız ne de savunma ekipmanının bir başka ülkeye satışını etkileyecek imkana sahibiz" dedi.

