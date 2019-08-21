Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapacağı görüşme öncesinde Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, Türkiye'nin önemli bir komşu ve NATO ortağı olduğunu vurguladı.

Miçotakis, göç gibi sorunları çözmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışmak için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

Avrupa'da iltica politikalarında ve Dublin (DABLİN) anlaşmasında değişiklik yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Avrupa Birliği'nde iltica konusunda ortak bir politikanın yürütülmesi gerektiğini ifade eden Miçotakis, "İltica hakkına sahip olanlar Yunanistan’da kalabilir ancak bu hakkı elde edemeyenlerin, AB ile Türkiye arasında yapılan anlaşma gereği Türkiye’ye geri dönmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: TRT Haber