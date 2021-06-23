Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, COVID-19 vakalarının düştüğüne ve aşı olanların sayısının arttığına işaret ederek, bu durumun tedbirlerin gevşetilmesine izin verdiğini söyledi.

Merkel, ancak tedbirlerin kaldırılmasında ölçülü davranılması gerektiğini, maske takma, mesafe ve hijyen kurallarının yürürlükte kalacağını ifade ederek, "Bu kurallara uymanızı istiyorum." dedi.

"Salgın henüz bitmedi"

Salgının devam ettiğine dikkati çeken Merkel, "Üçüncü dalga etkileyici bir şekilde kırılmış olsa bile salgın henüz bitmedi. Hala ince bir buz tabakasının üzerinde hareket ediyoruz." diye konuştu.

Merkel, COVID-19’un mutasyona uğramış varyantlarının yayılmasının bir tehlike oluşturduğuna işaret ederek, bu tehlikenin COVID-19’un Delta varyantının yayıldığı Rusya ve Portekiz’deki gibi ülkelerde görüldüğünü anlattı.

"Bu bizim için hem uyarı hem de görevdir." diyen Merkel, Almanya’da COVID-19 vakalarında Delta varyantının payının arttığına dikkati çekti.

"Temkinli kalırsak salgın dehşetini kaybedecek"

Başbakan Merkel, yaz bitmeden ülkede tüm vatandaşlara aşı teklifi yapılacağını yineleyerek, salgınla mücadelede şimdiye kadar sağlık sisteminin kapasitenin sınırına gelmesinin önlendiğini ifade etti.

Merkel ayrıca, "Üçüncü dalgadan sonra da temkinli kalırsak, korona salgını dehşetini kaybedecek." dedi.