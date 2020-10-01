Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde son hazırlıklar tamamlandı. Zirveye ev sahipliği yapacak AB Konseyi binası, yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri nedeniyle gazetecilere kapatıldı.

Üst düzey tedbirler

Normal zamanda 2 bin 500'den fazla gazetecinin takip ettiği zirve için aralarında AA foto muhabirinin de olduğu sadece 5 foto muhabirine akreditasyon verildi. Bu kişilere de zirve öncesi COVID-19 testi yapıldı.

AB Konsey binasına gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirve öncesi Türkiye ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

AB Liderler Zirvesi için AB Konsey binasına gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Açıklamalara dair detaylar TRT Haber'de. pic.twitter.com/5J6iSVOpFM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 1, 2020

Merkel, "Türkiye NATO müttefikimiz, göç başta olmak üzere stratejik işbirliği yaptığımız önemli bir ülke. Sorunları diyalogla çözebiliriz" dedi. Merkel, Doğu Akdeniz’deki tansiyonu yapıcı bir diyalog mekanizması ile çözmek istediklerini ve siyasi çözüm arayışında olduklarını ifade etti.

Leyen: Türkiye konusunda 2 seçenek var

Konsey binasına girişte açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Doğu Akdeniz ile ilgili "Türkiye konusunda 2 seçenek var; ya diyalogla çözeceğiz ya da tansiyon daha da tırmanacak. Biz bunu istemiyoruz. Üye ülke olarak Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan ile tam dayanışma içindeyiz. Ama bugün konuyu diyalog ve diplomasi ile çözeceğimize inanıyorum” açıklamasını yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan ile tam dayanışma içinde olduklarını vurgulayıp "Doğu Akdeniz’deki gerilime pragmatik gerçekçi bir çözüm bulmak istiyoruz" dedi.





AB Konseyi'nin bugün ve yarınki toplantısında ağırlıklı olarak dış ilişkiler tartışılacak. Gündemin ana maddesini oluşturan Doğu Akdeniz ve Türkiye ile ilişkilerin yanı sıra Çin, Belarus ve Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi ile Dağlık Karabağ da AB liderlerinin konuşacağı dosyalar arasında yer alıyor.

Türkiye’nin dikkati ise Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler, Gümrük Birliği anlaşması, Vize muafiyeti, 18 Mart mutabakatı ve terörle mücadele başlıkları üzerinde olacak.