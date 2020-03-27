Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamada, Angela Merkel ve Donald Trump'ın telefon görüşmesindeki ana konunun yeni tip koronavirüs salgınının dünya çapındaki etkileri olduğu belirtildi.

İki liderin, COVID-19 salgınındaki gelişmeler ve yapılabilecek iş birliği imkanları konusunda yakın temasta kalma konusunda hemfikir oldukları vurgulandı.

Açıklamada, Merkel ve Trump'ın Afganistan'daki barış müzakereleri hakkında konuştukları, Almanya ile ABD'nin Afganistan'da barış ve istikrar sağlamak için birlikte çalışmaya devam etmeleri gerektiği konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.