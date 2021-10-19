Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 12:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Meksikalı itfaiyeci faciayı önlemek için yanan tüpü sırtladı
Meksika’nın başkenti Mexico City’de çıkan yangında bir itfaiyeci, olası patlamayı önlemek için alev alan tüpü sırtlayarak yanan binanın dışına çıkardı.
Meksika’nın başkenti Mexico City’de bir iş yerinde çıkan yangında dükkanın içinde bulunan tüp gaz alev aldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan tüpü patlama riskine karşı binanın dışına çıkarmaya karar verdi.
İtfaiyecilerden biri, iş yerinin içine girdi ve yanan tüp gazı sırtına alarak dışarı çıkardı. Ardından ekip arkadaşları tüpe su ve köpük ile müdahale etti. Tüp gaz, patlamadan söndürüldü.
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