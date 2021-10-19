Meksika’nın başkenti Mexico City’de bir iş yerinde çıkan yangında dükkanın içinde bulunan tüp gaz alev aldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan tüpü patlama riskine karşı binanın dışına çıkarmaya karar verdi.

İtfaiyecilerden biri, iş yerinin içine girdi ve yanan tüp gazı sırtına alarak dışarı çıkardı. Ardından ekip arkadaşları tüpe su ve köpük ile müdahale etti. Tüp gaz, patlamadan söndürüldü.