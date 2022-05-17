Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 22:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Meksika’daki havai fişek gösterisinde 5 kişi yaralandı
Meksika’da düzenlenen havai fişek gösterisi sırasında kule şeklindeki platformdan bir parçanın kopması sonucu 2’si çocuk toplam 5 kişi yaralandı.
Meksika’da düzenlenen havai fişek gösterisi sırasında kule şeklindeki platformdan bir parçanın kopması sonucu 2’si çocuk toplam 5 kişi yaralandı.
Meksika’nın Zinacantepec şehrindeki bir lunaparkta kule şeklindeki döner platformda yapılan hava fişek gösterisi sırasında platformun parçalarından birinin kopması sonucu 2’si çocuk toplam 5 kişi yaralandı.
Lunaparka çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, kaza sonucu vücutlarında yanıklar oluşan 5 ve 7 yaşlarındaki 2 çocuk ve 1 yetişkinin tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye sevk edildi.
Etiketler: Meksika
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