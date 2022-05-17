Meksika’da düzenlenen havai fişek gösterisi sırasında kule şeklindeki platformdan bir parçanın kopması sonucu 2’si çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Meksika’nın Zinacantepec şehrindeki bir lunaparkta kule şeklindeki döner platformda yapılan hava fişek gösterisi sırasında platformun parçalarından birinin kopması sonucu 2’si çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Lunaparka çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, kaza sonucu vücutlarında yanıklar oluşan 5 ve 7 yaşlarındaki 2 çocuk ve 1 yetişkinin tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye sevk edildi.