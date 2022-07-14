Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 12:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Meksika’da trenin çarptığı tanker patladı
Meksika’da hemzemin geçitte trenin çarptığı petrol yüklü tanker patladı.
Meksika’nın ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletinde bulunan Ciudad Victoria şehrinde hemzemin geçitten geçen petrol yüklü tankere tren çarptı. Tanker, çarpmanın etkisiyle meydana gelen patlamanın ardından alev topuna döndü.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Kızılhaç’a bağlı sağlık ekipleri, tankerin sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Kazanın yaşandığı otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Etiketler: Meksika
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