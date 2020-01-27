Yüzlerce kişinin katıldığı ve Ulusal Saray önünde sona eren gösteri yürüyüşünde Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a yönelik "Ülkeyi terk et" sloganları atan protestocular, "Hakikat, adalet, barış" yazılı dövizler taşıdı.

Sonora eyaletinde, geçen yıl kasımda, Mormon Kilisesi'ne bağlı 9 kişinin öldürülmesinde kızı ve 4 torununu kaybeden Adrian LeBaron, yaptığı açıklamada, yakınlarını kaybetmeden önce Meksika'da meydana gelen katliamlardan habersiz olduğunu belirtti.

Kendisini başını kuma gömen bir deve kuşuna benzeten LeBron, "Şimdi, başımı bir daha asla kuma gömmemek için kaldırdım." dedi.

Yürüyüşe katılanlardan Lenzo Vidmar, protestonun, medyada çok fazla yer verilmeyen ve hatta polis tarafından düzgün bir soruşturma yapılmayan ülkedeki diğer cinayet olaylarına ve kayıp ki şilere dikkati çekmek için bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Meksikalıların ülkedeki mevcut şiddetten sorumlu olduğunu görmesinin elzem olduğunu kaydeden Vidmar, "Meksika'da bu kadar şiddetin olması utanç." diye konuştu.

Başkent Meksiko'da yüzlerce suç mağduru ve yakınlarının 2019'da yaşanan ölüm veya ortadan kaybolmalar sebebiyle perşembe günü başlattığı protesto yürüyüşü, dün sona ermişti.

2019'da cinayetler arttı

Meksika'da geçen yıl 35 bin 588 kişi cinayete kurban gitmişti.

Resmi verilere göre, geçen yıl ülke genelinde işlenen cinayetler bir önceki yıla gör e yüzde 2,7 artmıştı.

2006'dan bu yana 60 binden fazla kişi kaybolmuştu

Ülkede kayıpları arama çalışmalarını koordine eden Ulusal Arama Komisyonu Başkanı Karla Quintana, bu ayın başında yaptığı açıklamada, 2006'da uyuşturucuya karşı açılan savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında 61 bin 637 kişinin kaybolduğunu bildirmişti.

Dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un 2006'da kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü agresif mücadeleyle içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 bini aşkın Meksikalının da yerlerinden edildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA