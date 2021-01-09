Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 07:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da silahlı saldırı: 9 ölü
[Fotoğraf: AA]
Meksika'da cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.
Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Celeya kentinde, kimliği bilinmeyen silahlı grup tarafından cenaze törenine katılanlara uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Yetkililer, saldırganların kaçtığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Aynı bölgede 5 Ocak'ta bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi ölmüştü.
Suç oranının yüksek olduğu yerler arasında yer alan bölgede özellikle Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) en etkin suç örgütü olarak kabul ediliyor.
Etiketler: Meksika
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