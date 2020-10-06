Haber Giriş: Kaynak: AA
Meksika'da silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meksika'da silahlı kişilerce bir eve düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Meksika basınında yer alan habere göre, başkent Meksiko'ya bağlı Azcapotzalco beldesinde, kimliği belirsiz silahlı kişiler bir eve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu.
Olayda, evde bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken polisin araştırmaları sonucu saldırıyla bağlantısı olduğu düşünülen silahlı 3 şüpheli yakalandı.
Yetkililer, olayın uyuşturucu çetelerinin hesaplaşmasından kaynaklandığını değerlendiriyor.
Etiketler: meksika silahlı saldırı operasyonSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 00:37
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