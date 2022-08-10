Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 21:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Meksika’da polis şiddeti: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]
Meksika’da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan kişiler polis tarafından darp edildi. Olayda 3 kişi yaralandı, 2 kişi ise tutuklandı.
Meksika’nın başkenti Mexico City’de trafik polislerinin kontrol noktasında bir araç 'dur' ihtarına uymadı.
İddiaya göre, polisin ısrarı üzerine araçta bulunanlar dışarı çıkarak polis ekiplerine saldırdı.
Çıkan kavga çevredeki bazı vatandaşların katılımıyla büyürken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Bazı polislerin vatandaşlara sopalarla saldırdığı iddia edildi.
Olayda polise saldıran 2 kişi tutuklanırken, 3 kişinin ise polis memurları tarafından darp edilerek yaralandığı duyuruldu.
Mexico City Vatandaş Güvenlik Bakanlığı olay hakkında yaptığı açıklamada, şiddet uygulayan polis memurlarının davranışının kabul edilemez olduğunu ve sorumluların sıfır toleransla cezalandırılması için soruşturma başlatıldığını aktardı.
Etiketler: Meksika
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