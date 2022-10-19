Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 00:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da lunaparka silahlı saldırı: 2 kişi öldü
Meksika'nın Jalisco eyaletinde lunaparka düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Meksika basınına göre, eyalete bağlı Zapopan kentinde lunaparka kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.
Uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ulusal muhafızlar tarafından güvenlik kordonuyla çevrilen bölgede geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Görgü tanıklarına göre saldırıyı düzenleyenler motosikletlerle olay yerinden kaçtı. Saldırının çete hesaplaşmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Etiketler: Meksika
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