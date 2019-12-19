Dünya
Meksika'da kaza sonrası alev alan minibüsteki 14 kişi yanarak öldü19 Aralık 2019 Perşembe 02:10 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 02:48
Meksika'da minibüsle kamyonetin çarpıştığı trafik kazasının ardından alev alan minibüsteki 14 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
Meksika basınındaki haberlere göre, ülkenin güneydoğusundaki Guadalajara kentindeki otoyolda seyreden bir minibüsle kamyonet çarpıştı.
Çarpmanın ardından alev alan minibüsteki 14 kişi yanarak yaşamını yitirdi.
Yaralanan 12 kişi de çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası minibüs meksika kamyonet