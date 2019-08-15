Dünya
Meksika'da hapishanede yangın: 3 ölü, 7 yaralı
15 Ağustos 2019 Perşembe 23:49 - Son Güncelleme 15 Ağustos 2019 Perşembe 23:52
Meksika'da bir hapishanede henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Prensa Latina ajansının haberine göre, yetkililer başkent Meksiko'nun doğusundaki Iztapalapa'da bulunan hapishanede yangın çıktığını kaydetti.
Yetkililer, yangında 3 mahkumun öldüğünü, en az 7 mahkumun yaralandığını belirtti.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Kaynak: AA
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