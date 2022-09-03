Büyük Okyanus’ta oluşan ve Meksika’nın kuzeybatı kesimlerine doğru yaklaşan Javier Fırtınası sebebiyle Baja California Sur eyaletinin bazı şehirlerinde şiddetli yağışlar etkili oldu.

La Paz ve Los Cabos şehirlerinde sağanak yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşandı.

Baja California Sur eyalet yetkilileri, yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceğinin açıklanması üzerine La Paz ve Los Cabos şehirlerinde derslere ara verilmesi kararı alındığını duyurdu.

Fırtınanın ülkeye ulaşması beklenmiyor

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi’nden edinilen bilgiye göre Javier Fırtınası’nın ülke topraklarına ulaşması beklenmiyor.

Fakat sağanak yağışların ve saatteki hızı 95 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarın 3 gün boyunca başta Baja California Sur, Veracruz, Guerrero ve Tabasco eyaletleri olmak üzere ülkenin batı kesimlerinde etkili olacağı ifade ediliyor.

Yetkililer ayrıca, fırtına sebebiyle okyanus kıyısındaki dalgaların 5 metre yüksekliğe ulaşmasının tahmin edildiğini açıklarken, Baja California Sur ve Sinaloa eyaletlerinde bazı limanların ve plajların kapatıldığı belirtildi.