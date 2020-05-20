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Meksika'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 334 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Latin Amerika ülkesi Meksika'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 334 kişi hayatını kaybetti.
Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 334 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 666'ya çıktı.
Vaka sayısı ise 2 bin 713 artarak 54 bin 346'ya yükseldi.
Ülkede iyileşenlerin sayısı da toplamda 37 bin 325 oldu.
Meksika'da ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
Etiketler: meksika koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:28
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