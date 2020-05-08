Haber Giriş: Kaynak: AA
Meksika'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 257 kişi öldü
Meksika'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 257 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, basına yaptığı açıklamada, COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 257 artarak 2 bin 961'e, vaka sayısının da bin 982 artarak 29 bin 616'ya ulaştığını bildirdi.
Lopez-Gatell, vaka artışında zirveye ulaştıklarını düşündüğünü belirterek, gelecek günlerde vaka sayılarında düşüş beklediklerini ifade etti.
Son rakamlarla, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm yaşandı.
Meksika'da ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: meksika koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 8 Mayıs 2020 Cuma 14:30
Sıradaki Haber
ABD'de koşu yapan siyahiyi vurarak öldüren baba ile oğul tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz