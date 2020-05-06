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Meksika'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 236 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 236 kişi hayatını kaybetti.
Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 236 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, ölü sayısı 2 bin 507'ye çıktı.
Vaka sayısının ise 1120 artarak 26 bin 25'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı da 16 bin 810'a ulaştı.
Meksika'da ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: koronavirüsSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 20:19
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