Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 05:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da Covid-19 kaynaklı ölümler 100 bini aştı
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti.
Meksika Sağlık Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 576 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 100 bin 104'e yükseldi.
Böylece, ABD, Hindistan ve Brezilya'nın ardından Meksika, Covid-19 kaynaklı 100 binden fazla ölümün görüldüğü 4'üncü ülke konumuna geldi.
Ülkede 4 bin 472 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 19 bin 543'e çıktı.
Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika'da hastalıktan iyileşenlerin sayısı da 766 bin 361 olarak açıklandı.
Etiketler: Koronavirüs
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