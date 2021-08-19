Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 940 kişi yaşamını yitirdi ve hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bin 469'a yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 28 bin 953 artarak 3 milyon 152 bin 205 oldu. İyileşenlerin sayısı 2 milyon 470 bin 33 olarak kayıtlara geçti.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek vaka sayısına ulaşılmış oldu.

Meksika'da son haftalarda vaka sayısının hızla artması nedeniyle bazı eyaletlerde yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 40 milyondan fazla kişiye birinci doz, 21 milyonu aşkın kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.