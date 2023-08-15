Parçalı Bulutlu 29.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 15.08.2023 00:54

Meksika’da buzdolaplarının içine saklanmış 34 ceset bulundu

Meksika’nın Veracruz eyaletinde güvenlik güçleri, 34 kişiye ait cesetleri buzdolaplarında gizlenmiş halde buldu.

Meksika’da buzdolaplarının içine saklanmış 34 ceset bulundu

Meksika’nın Veracruz eyaletinde düzenlenen operasyonda 5 evde buzdolaplarında saklanmış halde 34 kişiye ait ceset bulundu.

Yetkililer, cesetlerin parçalanıp poşetlendiğini belirterek, olayla ilgili 6 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Operasyonun polise ateş açan silahlı bir grubun yakalanması amacıyla başlatıldığı, ardından silahlı kişilerin sığındıkları evde yapılan aramada 14 cesedin bulunması üzerine operasyonun genişletildiği aktarıldı.

Savcılık, operasyonda ayrıca suçlulara ait 1 araç, çeşitli silahlar ve bir miktar uyuşturucuya da el konulduğunu belirtti.

Cinayetlerin bölgede faaliyet gösteren ve çeşitli suçlara karıştığı bilinen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) tarafından işlendiği düşünülüyor.

ETİKETLER
Meksika
Sıradaki Haber
Azerbaycan: Ermenistan BMGK'yi siyasi, askeri manipülasyon kampanyasının aracına dönüştürmeye çalışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:04
Almanya'nın en büyük tema parkında gösteri sırasında kaza: 7 yaralı
01:04
Azerbaycan: Ermenistan BMGK'yi siyasi, askeri manipülasyon kampanyasının aracına dönüştürmeye çalışıyor
00:36
Malatya’da meyve bahçelerinin bulunduğu dağlık alanda yangın
00:30
Samsun'da zincirleme kaza: 6 yaralı
01:02
Pakistan'da bağımsızlık günü kutlamaları: 2 kişi öldü
01:00
Rusya’nın Dağıstan bölgesinde benzin istasyonunda patlama: 5 kişi öldü
Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'de "Basra" sıcakları hayatı olumsuz etkiledi
Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'de "Basra" sıcakları hayatı olumsuz etkiledi
FOTO FOKUS
Rusya’nın Dağıstan bölgesinde benzin istasyonunda patlama: 5 kişi öldü
Rusya’nın Dağıstan bölgesinde benzin istasyonunda patlama: 5 kişi öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ