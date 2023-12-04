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Dünya
İHA 04.12.2023 12:14

Meksika’da bir kadın köpek balığı saldırısında öldü

Meksika’da bir kadın köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Meksika’da bir kadın köpek balığı saldırısında öldü
[Temsili Fotoğraf: DHA Arşiv]

Meksika’nın Jalisco eyaletinde Melaque kasabasında bir kadın 5 yaşındaki kızıyla yüzerken köpek balığı saldırısına uğradı.

Cumartesi günü yaşanan olayda köpek balığı, kızıyla birlikte kıyıdan yaklaşık 25 metre uzaklıktaki şişme su parkına doğru yüzerken 26 yaşındaki kadının bacağını ısırdı.

Küçük çocuğun olaydan yara almadan kurtulduğu, ancak annesinin hızlı müdahaleye rağmen kan kaybından hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, olayın ardından tedbir amaçlı kasaba ve çevresindeki plajlara girişleri yasakladı.

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