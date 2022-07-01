Meksika'da belediye başkanı timsahla evlendi
Meksika'nın San Pedro Huamelula şehri Belediye Başkanı Victor Hugo Sousa, bolluk bereket için timsahla evlendi. Düğün kasabada renkli görüntülere neden olurken sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Meksika'daSan Pedro Huamelula şehri belediye başkanı asırlardır süren geleneği devam ettirerek renkli bir törenle bir timsahla evlendi.
Yerel bir kabile liderinin nikahı kıymasının ardından katılımcılar gece boyunca dans etti.
San Pedro Huamelula kasabasının Başkanı Victor Hugo Sousa da tören boyunca ne olur ne olmaz diye ağzı bağlanan timsahın dudaklarından çok defa öptü.
İspanya sömürgesinden önceki dönemde kabilelere kadar dayanan adet bolluk ve bereket getirmesi için sürdürülüyor.
Küçük bir balıkçı kasabasının başkanı Sosa, "Doğadan yeterince yağmur, yeterince yiyecek ve nehirlerimize balık vermesini istiyoruz" ifadesini kullandı.
Belediye başkanı gelinlik giydirilen timsahı kollarına aldı ve sokak sokak gezdirdi.
Törene katılan kasaba sakinleri geleneksel müzikler eşliğinde dans etti, gelin ve damadı şapkalarını çıkararak selamladılar.
7 yaşındaki 'küçük prenses' olarak adlandırılan timsahın doğa anayı temsil eden bir tanrıça olduğuna inanılıyor. Yerel liderle evlenmesi de insan ve kutsal doğa arasında bağ kurulması olarak kabul ediliyor.
- 16:39
- 16:19
- 16:12
- 16:22
- 16:05