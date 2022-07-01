Meksika'daSan Pedro Huamelula şehri belediye başkanı asırlardır süren geleneği devam ettirerek renkli bir törenle bir timsahla evlendi.

Yerel bir kabile liderinin nikahı kıymasının ardından katılımcılar gece boyunca dans etti.

[Fotoğraf: AFP]

San Pedro Huamelula kasabasının Başkanı Victor Hugo Sousa da tören boyunca ne olur ne olmaz diye ağzı bağlanan timsahın dudaklarından çok defa öptü.

İspanya sömürgesinden önceki dönemde kabilelere kadar dayanan adet bolluk ve bereket getirmesi için sürdürülüyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Küçük bir balıkçı kasabasının başkanı Sosa, "Doğadan yeterince yağmur, yeterince yiyecek ve nehirlerimize balık vermesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

Belediye başkanı gelinlik giydirilen timsahı kollarına aldı ve sokak sokak gezdirdi.

Törene katılan kasaba sakinleri geleneksel müzikler eşliğinde dans etti, gelin ve damadı şapkalarını çıkararak selamladılar.

[Fotoğraf: Reuters]

7 yaşındaki 'küçük prenses' olarak adlandırılan timsahın doğa anayı temsil eden bir tanrıça olduğuna inanılıyor. Yerel liderle evlenmesi de insan ve kutsal doğa arasında bağ kurulması olarak kabul ediliyor.