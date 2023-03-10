Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 21:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da askerlere saldıran silahlı 6 kişi öldürüldü
Meksika'nın Zacatecas eyaletinde askerlere silahlı saldırı düzenleyen 6 kişi öldürüldü, saldırıda 1 asker de hayatını kaybetti.
Meksika basınında çıkan habere göre, kimliği belirlenemeyen kişiler, Villa de Ramos kasabasında operasyon yürüten askerlere silahlı saldırıda bulundu.
Saldırıda 1 asker yaşamını yitirdi, silahlı 6 kişi öldürüldü.
Yetkililer, saldırının çete üyeleri tarafından yapıldığını düşündüklerini belirterek, çok sayıda uzun namlulu silah ile bir kamyonete el konulduğunu bildirdi.
Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Etiketler: Meksika
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