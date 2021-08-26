Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 02:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da askeri uçak düştü: 4 yaralı
[Fotoğraf: AFP Arşiv]
Meksika'nın Hidalgo eyaletinde, askeri helikopterin 50 metre yükseldikten sonra şiddetli fırtına etkisiyle düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Eyalete bağlı Agua Blanca de Iturbide kasabasında, Veracruz kentinin hükümet sekreterinin de içinde bulunduğu helikopter, kalkıştan kısa süre sonra pilotun kontrolü kaybetmesiyle düştü.
Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sekreter açıklamasında, Grace Kasırgası'ndan etkilenen bölgelerde keşif uçuşu yaptıklarını belirterek, "Talihsiz bir kaza oldu, dayanışma için teşekkür ediyorum. Çok şükür insan kaybı olmadı" dedi.
Etiketler: Meksika Uçak Kazası
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