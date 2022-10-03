Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da alışveriş merkezinde silahlı çatışma
Meksika'nın Guadalajara şehrindeki bir alışveriş merkezinde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü.
Yetkililer, alışveriş merkezinde meydana gelen silahlı çatışmada, çalışan veya müşteri olduğu düşünülen 4 kişinin yaralandığını bildirdi.
Alışveriş merkezinin yakınındaki bir arabada ise 1 kişi ölü bulundu.
Sosyal medyada paylaşılan olay anından görüntülerde, silah sesleri yankılanırken kurşunlardan kaçmak isteyen bazı müşterilerin zemine yattığı görüldü.
Olayla ilgili detaylı bilgi verilmedi.
Etiketler: Meksika
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