Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da 8 kişinin cansız bedeni bulundu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meksika'da ülkenin batısındaki Michoacan eyaletinde 8 kişinin cansız bedeni bulundu. Cinayetlerle ilgili soruşturma devam ediyor.
Yerel basındaki haberlere göre, 8 erkeğin cansız bedeni Aguililla kasabası yakınında, kurşunlanmış ve uzuvları kesilmiş halde bulundu.
Eyalet savcılığı, kimlik tespiti ve otopsi yapılacağını, cinayetlerle ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.
Sık sık toplu katliamlar yaraşanıyor
Uyuşturucu kartelleri arasındaki güç mücadelesinin yaşandığı eyalette son zamanlarda toplu katliamlara sık rastlanıyor.
Meksika Federal Güvenlik Birimi, dün yaptığı açıklamada ülkede ocak ayında 2 bin 379, şubatta 2 bin 206 ve martta 2 bin 444 cinayet işlendiğini duyurmuştu.
Guanajuato, Michoacan, Baja California, Chihuahua ve Veracruz eyaletleri en çok cinayetin işlendiği bölgeler olmuştu.
Etiketler: Meksika
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