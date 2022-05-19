Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 06:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da 5 göçmen, yük treni vagonunda havasızlık sonucu öldü
Meksika'nın kuzeydoğusundaki Coahuila eyaletinde, yük treni vagonunda havasızlık sonucu ölen 5 göçmen bulundu.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Piedras Negras istasyonunda duran yük treni vagonunda 5 ceset bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, göçmenlerin havasızlığa bağlı olarak hayatını kaybettiğini açıkladı.
Coahuila Kamu Güvenliği Sekreterliği (SSP), göçmenlerin 12 saat boyunca 100 dereceye aşkın bir sıcaklığa maruz kaldığını bildirdi.
Eyalet Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.
Etiketler: Meksika Düzensiz Göçmenler
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