Nuevo Leon Eyaleti Valisi Jaime Rodriguez, Şubat 2016'daki isyanda 49 mahkumun öldüğü Topo Chico Hapishanesi'nin kapatılarak yerine park ve devlet arşivleri binasının yapılacağını söyledi.

Rodriguez, hapishane içinde sauna, klima, buzdolabı, akvaryum, bar ve yemek standı olan lüks hücreler bulduklarını belirterek, önceki yönetimin hapishanenin kalabalık ve kontrolden çıkmış olduğunu bilmesine rağmen harekete geçmediğini ifade etti.

Topo Chico Cezaevi'nde 11 Şubat 2016'da Zetas uyuşturucu karteline bağlı iki grup arasında çıkan olaylarda 49 mahkum hayatını kaybetmişti.

İsyanın bastırılmasının ardından cezaevinde 200'den fazla silah ele geçirilmiş, bu nedenle bazı yetkililer gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA