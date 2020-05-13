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Meksika'da 353 kişi daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 353 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 3 bin 926'ya ulaştı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 353 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 926'ya çıktı. Vaka sayısı ise bin 997 artarak 38 bin 324'e yükseldi.
Son rakamlarla, ülkede salgının başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük ölüm kayda geçti.
Meksika'da ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını meksikaSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:10
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