Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 353 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 926'ya çıktı. Vaka sayısı ise bin 997 artarak 38 bin 324'e yükseldi.

Son rakamlarla, ülkede salgının başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük ölüm kayda geçti.

Meksika'da ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.