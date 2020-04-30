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Meksika'da 163 kişi daha hayatını kaybetti
Meksika'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 163 kişi daha hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 163 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1732'ye, vaka sayısı 1047 artarak 17 bin 799'a ulaştı.
Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, günlük basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.
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