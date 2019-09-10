Twitter hesabından yaptığı paylaşımla konuya dikkat çeken Ebrard, Meksika’nın ne şimdi ne de sonra bu durumu kabul edeceğini ifade etti.

ABD yerine Meksika’ya sığınma talebinde bulunacak kişileri engellemeye yönelik bu girişimin, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Komiser Vekili Mark Morgan'ın Meksika ile iş birliği mesajından sonra gelmesine dikkat çekiliyor.

Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu, geçen yıl aralıkta Meksika topraklarında ilerleyerek, kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri bulunmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Kaynak: Reuters, AA