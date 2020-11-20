Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mehmetçik'ten Tel Abyad'a 740 fidan
Tel Abyad'da bir okulun bahçesine Mehmetçik tarafından 740 fidan dikildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'da bir okulun bahçesine Mehmetçik tarafından 740 fidan dikildiğini duyurdu.
Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan Kahraman Mehmetçik, Tel Abyad’da bir okulun bahçesine 740 adet fidan dikti. Mehmetçiklerimiz ayrıca okulun hasarlı bölümlerini de tamir ederek öğrenciler için hazır hale getirdi. pic.twitter.com/UImmBO3pne— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2020
MSB'den yapılan açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan kahraman Mehmetçik, Tel Abyad'da bir okulun bahçesine 740 adet fidan dikti. Mehmetçiklerimiz ayrıca okulun hasarlı bölümlerini de tamir ederek öğrenciler için hazır hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı
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