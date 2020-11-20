Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'da bir okulun bahçesine Mehmetçik tarafından 740 fidan dikildiğini duyurdu.

Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan Kahraman Mehmetçik, Tel Abyad’da bir okulun bahçesine 740 adet fidan dikti. Mehmetçiklerimiz ayrıca okulun hasarlı bölümlerini de tamir ederek öğrenciler için hazır hale getirdi. pic.twitter.com/UImmBO3pne — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2020

MSB'den yapılan açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan kahraman Mehmetçik, Tel Abyad'da bir okulun bahçesine 740 adet fidan dikti. Mehmetçiklerimiz ayrıca okulun hasarlı bölümlerini de tamir ederek öğrenciler için hazır hale getirdi." ifadelerine yer verildi.