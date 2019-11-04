Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik, AFAD ve Devlet Su İşleri yetkilileri ile birlikte Rasulayn'da Allouk Su Tesisi'ndeki keşfe dair fotoğraflar paylaştı.

Yapılan keşifte bölgede 5 su kuyusu, 4 jeneratör bulunduğu tespit edildi. Kuyuların Rasulayn-Derbesiye-Haseke ve kırsal kesimleri beslediği belirlendi.

Şu an yarı faal durumda olan su tesisinin bakım ve onarımının kısa süre içinde tamamlanarak tamamının daha etkin çalışması sağlanacak.

Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi’nin tam kapasite ile çalışması için incelemeler yapıldı. Eksikleri tespit edilen su tesisinin kısa süre içinde tam kapasite ile çalıştırılması planlandı. https://t.co/j3D3I5nRu1#MSB #TSK pic.twitter.com/jCp9H1bUsZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 4, 2019

Milli Savunma Bakanlığının konu ile açıklamasında şunlar kaydedildi;

"Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad ve Rasulayn halkı üzerindeki baskı ve zulmüne son veren Kahraman Mehmetçik, Suriyeli Kürt kardeşlerimizin her türlü ihtiyacının giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda AFAD ve Devlet Su İşleri yetkilileri ile birlikte Rasulayn bölgesindeki Allouk Su Tesisi’nde keşif faaliyetleri yapıldı. Bölgede 5 adet kuyu, 4 adet jeneratör bulunduğu, kuyuların Rasulayn-Derbesiye-Haseke ve kırsal kesimlerini beslediği tespit edildi. Bakım ve onarım isteyen, yarı faal durumda olan su tesisinin elektrik veya yakıt sağlanması durumunda tamamen faal duruma geçebileceği değerlendirildi. Bakım ve onarımının kısa süre içinde tamamlanarak Allouk su tesisinin tam kapasite ile çalışması sağlanacak."

Kaynak: TRT Haber